बरेली बवाल का बड़ा खुलासा… हथियार सप्लाई करने वाला सरगना इशरत अली कोर्ट में सरेंडर, तौकीर रजा के करीबी से जुड़ा कनेक्शन

कुछ दिन पहले बहेड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों के दो सप्लायर तस्लीम और सोमू खान उर्फ औशाफ को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से विदेशी पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि उनके गैंग का असली सरगना इशरत अली है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली बवाल के लिए हथियारों की बड़ी खेप इशरत अली ने ही भेजी थी, जिसकी डिलीवरी झुमका चौराहे के पास कराई गई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने इशरत अली की तलाश तेज कर दी थी।