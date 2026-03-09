बजट मिला, काम शुरू… फिर भी अधूरा नया बस अड्डा, डिजाइन बदलाव बना अड़ंगा, जानें कब पूरी होगी ये परियोजना

अगस्त 2023 में पहली किस्त के रूप में तीन करोड़ रुपये जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके बाद मार्च 2024 में दूसरी किस्त के रूप में दो करोड़ रुपये मिले, जबकि तीसरी किस्त में 3.90 करोड़ रुपये जारी किए गए। करीब 8.90 करोड़ रुपये की लागत से विहंगम भवन का निर्माण पूरा हो गया, लेकिन आगे का काम बजट के अभाव में रुक गया था। बस अड्डे के परिसर को समतल बनाकर टाइल्स लगाने और फर्नीचर लगाने का कार्य अभी बाकी है। करीब छह महीने पहले शासन से 6.98 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था, लेकिन अब जाकर परिसर में मिट्टी भराव का काम शुरू हुआ है। भवन में फर्नीचर लगाने का काम अभी तक शुरू भी नहीं हो सका है।