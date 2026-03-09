बीमारी से बचाव और जागरूकता मेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी: देव मूर्ति

कॉलेज के प्रिंसिपल एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) डॉ. एमएस बुटोला ने मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि संस्थान में जल्द ही दो अत्याधुनिक ट्रामा यूनिट स्थापित की जाएंगी। इससे गंभीर मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज की सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम के अंत में आयोजन सचिव डॉ. अतुल कुमार ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। संचालन डॉ. अर्चिता द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर आदित्य मूर्ति, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. आरपी सिंह, डीन यूजी डॉ. बिंदु गर्ग, डॉ. प्रेम कुमार, डॉ. संध्या चौहान, डॉ. गुंजन अग्रवाल, डॉ. सुरभि चंद्रा, डॉ. अमृत अग्रवाल, रूबी अहलावत सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सक, विभागाध्यक्ष, इंटर्न, पीजी और एमबीबीएस के विद्यार्थी मौजूद रहे।