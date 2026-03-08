बरेली के इस भाजपा पार्षद पर पत्नी ने लगाए दहेज व मारपीट के आरोप, मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

शाही क्षेत्र के गांव दुनकी निवासी पार्वती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनका विवाह 26 जून 2023 को नगरिया परीक्षित निवासी महेश राजपूत से हुआ था, जो वार्ड-51 से भाजपा के पार्षद हैं। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति का व्यवहार बदल गया और वह लगातार दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न करने पर उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी।