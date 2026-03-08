नदी के संगम में नहाने गए चार बच्चे डूबे… तीन को ग्रामीणों ने बचाया, एक लापता, बुलाई गई एसडीआरएफ

जानकारी के मुताबिक गांव रहपुरा जागीर निवासी चार बच्चे—प्रवीन कुमार, दीपक, बॉबी और विपिन (उम्र करीब 10 से 12 वर्ष)—रविवार दोपहर अपने गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर पनवड़िया के पास बहगुल और भाखड़ा नदी के संगम पर नहाने पहुंचे थे। दोपहर करीब तीन बजे चारों बच्चे नदी में उतरे ही थे कि अचानक गहरे पानी और तेज बहाव में फंसकर बहने लगे। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ पड़े। कई ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगाकर दीपक, उसके भाई विपिन और गांव के ही बॉबी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन प्रवीन कुमार तेज धारा में बह गया और देखते ही देखते लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और प्रवीन की तलाश शुरू की। काफी देर तक नदी में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।