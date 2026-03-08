होली पर ड्यूटी छोड़ना पड़ा भारी… 83 रोडवेज कर्मियों की संविदा समाप्त करने की तैयारी, पीलीभीत में भी 10 को नोटिस

बदायूं। होली के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले परिवहन निगम के संविदाकर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। 56 चालक और 27 परिचालक छुट्टियां रद होने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम अधिकारियों ने उनकी संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, पड़ोसी जिले पीलीभीत में भी संविदा पर तैनात पांच चालक और पांच परिचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।