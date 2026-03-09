नहाने गए चार बच्चों में से लापता प्रवीन का शव दूसरे दिन मिला, देर रात तक चलता रहा सर्च ऑपरेशन

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में रविवार को नदी में डूबकर लापता हुए बच्चे का शव सोमवार सुबह बरामद हो गया। रहपुरा जागीर निवासी 11 वर्षीय प्रवीन कुमार का शव पनवड़िया गांव से करीब दो किलोमीटर आगे नदी में तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों ने नदी में शव तैरता देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और परिजनों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है।