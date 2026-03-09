9 मार्च 2026,

सोमवार

बरेली

नहाने गए चार बच्चों में से लापता प्रवीन का शव दूसरे दिन मिला, देर रात तक चलता रहा सर्च ऑपरेशन

फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में रविवार को नदी में डूबकर लापता हुए बच्चे का शव सोमवार सुबह बरामद हो गया। रहपुरा जागीर निवासी 11 वर्षीय प्रवीन कुमार का शव पनवड़िया गांव से करीब दो किलोमीटर आगे नदी में तैरता हुआ मिला।

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 09, 2026

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में रविवार को नदी में डूबकर लापता हुए बच्चे का शव सोमवार सुबह बरामद हो गया। रहपुरा जागीर निवासी 11 वर्षीय प्रवीन कुमार का शव पनवड़िया गांव से करीब दो किलोमीटर आगे नदी में तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों ने नदी में शव तैरता देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और परिजनों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है।

नहाने के दौरान गहरे पानी में फंसे चारों बच्चे

जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 12 बजे रहपुरा जागीर गांव के चार बच्चे—प्रवीन कुमार, दीपक, बॉबी और विपिन (उम्र करीब 10 से 12 वर्ष)—पनवड़िया गांव के पास नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाते समय चारों बच्चे अचानक गहरे पानी में पहुंच गए और तेज बहाव में फंसकर डूबने लगे। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े।

ग्रामीणों ने तीन बच्चों को बचाया

ग्रामीणों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद तीन बच्चों—दीपक, विपिन और बॉबी—को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि 11 वर्षीय प्रवीन कुमार नदी की तेज धारा में बह गया और देखते ही देखते लापता हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को भी घटना की सूचना दी।

देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश शुरू कराई। देर रात तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलता रहा। गोताखोरों और ग्रामीणों ने कई घंटों तक नदी में खोजबीन की, लेकिन प्रवीन का कोई सुराग नहीं लग सका। अंधेरा और तेज बहाव होने के कारण तलाश अभियान को देर रात रोकना पड़ा।

सोमवार सुबह यहां मिला शव

सोमवार सुबह ग्रामीणों ने पनवड़िया गांव से करीब दो किलोमीटर आगे नदी में एक बच्चे का शव तैरता हुआ देखा। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने शव की पहचान प्रवीन कुमार के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिवार में मचा कोहराम

प्रवीन का शव मिलने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है।

Updated on:

09 Mar 2026 11:48 am

Published on:

09 Mar 2026 11:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नहाने गए चार बच्चों में से लापता प्रवीन का शव दूसरे दिन मिला, देर रात तक चलता रहा सर्च ऑपरेशन

बरेली

उत्तर प्रदेश

