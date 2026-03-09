अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च में गूंजी नारी शक्ति की आराधना, महिलाओं ने की प्रार्थना सभा

आराधना के दौरान चर्च और समाज में महिलाओं की भूमिका, उनकी सेवा भावना और योगदान पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं ने परिवार, समाज और चर्च के विकास में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज का दिन उनके सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक है।

जेन थॉमस ने सुनाया प्रभु का वचन

कार्यक्रम के दौरान जेन थॉमस ने प्रभु का वचन साझा करते हुए चर्च और समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रभु के मार्ग पर चलकर महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर सकती हैं।