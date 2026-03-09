पति से फोन पर विवाद के बाद नर्स की मौत… अस्पताल के कमरे में मिला शव, जहरीला पदार्थ खाने की आशंका

प्रियंका के साथ रहने वाली दूसरी नर्स आस्था ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब आठ बजे वह ड्यूटी पर चली गई थी। उस समय प्रियंका कमरे में सो रही थी क्योंकि उसकी रात की ड्यूटी थी। दोपहर करीब 12 बजे जब आस्था वापस लौटी तो प्रियंका कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रियंका मूल रूप से शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर बंजरिया निवासी सुनील कुमार की पत्नी थी। सुनील भी एक निजी अस्पताल में कर्मचारी बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था।