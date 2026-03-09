9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

हजार की फीस, दस हजार की वसूली, बरेली आरटीओ में ‘रेट लिस्ट’ का खेल, भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

आरटीओ कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा महानगर बरेली के निवर्तमान महामंत्री यतिन भाटिया ने आरआई हारुन सैफी के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 09, 2026

यतिन भाटिया, भाजपा नेता

बरेली। आरटीओ कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा महानगर बरेली के निवर्तमान महामंत्री यतिन भाटिया ने आरआई हारुन सैफी के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग का कार्यालय अवैध वसूली का अड्डा बन चुका है और आम लोगों से खुलेआम मोटी रकम वसूली जा रही है।

हजार की सरकारी फीस, लेकिन वसूली हजारों में

शिकायत में कहा गया है कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता से सरकारी शुल्क से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। आरोप है कि जहां किसी काम के लिए करीब एक हजार रुपये सरकारी शुल्क है, वहीं लोगों से पांच से दस हजार रुपये तक ‘सुविधा शुल्क’ के नाम पर मांगे जा रहे हैं। बिना पैसे दिए काम कराना लोगों के लिए लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है।

प्राइवेट लोगों का बोलबाला, उन्हीं के हाथ में वसूली

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यालय में कई प्राइवेट लोगों को बैठाकर उनसे ही अवैध वसूली कराई जा रही है। रोहित सक्सेना नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वह आरआई के इशारे पर लोगों से पैसे लेने का काम करता है। आरोप है कि ऐसे कई निजी लोग दफ्तर में सक्रिय हैं और वही तय करते हैं कि किसकी फाइल आगे बढ़ेगी और किसे चक्कर लगवाए जाएंगे।

रिश्वत न दो तो दफ्तर के चक्कर लगाओ

यतिन भाटिया का आरोप है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देने से मना कर देता है तो उसे बार-बार दफ्तर के चक्कर कटवाए जाते हैं। छोटी-छोटी कमियों का बहाना बनाकर फाइल रोक दी जाती है और लोगों को परेशान किया जाता है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ आम जनता त्रस्त है, बल्कि सरकार और विभाग की छवि भी खराब हो रही है।

एआरटीओ बोले—संज्ञान में नहीं मामला

इस मामले में जब एआरटीओ पीके सरोज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कोई शिकायत सामने आई है तो उसकी जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 02:22 pm

Published on:

09 Mar 2026 02:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / हजार की फीस, दस हजार की वसूली, बरेली आरटीओ में ‘रेट लिस्ट’ का खेल, भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-इस्राइल जंग पर 12 सेकेंड की रील से मचा बवाल, बरेली के युवक ने कही ये बात, मुकदमा दर्ज

बरेली

बजट मिला, काम शुरू… फिर भी अधूरा नया बस अड्डा, डिजाइन बदलाव बना अड़ंगा, जानें कब पूरी होगी ये परियोजना

बरेली

नहाने गए चार बच्चों में से लापता प्रवीन का शव दूसरे दिन मिला, देर रात तक चलता रहा सर्च ऑपरेशन

बरेली

बीमारी से बचाव और जागरूकता मेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी: देव मूर्ति

बरेली

पति से फोन पर विवाद के बाद नर्स की मौत… अस्पताल के कमरे में मिला शव, जहरीला पदार्थ खाने की आशंका

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.