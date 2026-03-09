बरेली से जयपुर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी… रेलवे की बड़ी तैयारी, जल्द बदल सकती है इस ट्रेन की किस्मत

कोरोना काल के दौरान 54356-55 बरेली-बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। लंबे समय तक ट्रेन बंद रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद करीब पांच साल बाद 30 जनवरी से इस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया गया। यह अनारक्षित श्रेणी की पैसेंजर ट्रेन बरेली और बांदीकुई के बीच चलती है। रास्ते में यह करीब 55 स्टेशनों पर रुकते हुए 418 किलोमीटर की दूरी तय करती है। खास बात यह है कि इस ट्रेन से छोटे स्टेशनों और कस्बों के यात्रियों को भी लंबी दूरी की यात्रा का सीधा लाभ मिलता है।