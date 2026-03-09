ईरान-इस्राइल जंग पर 12 सेकेंड की रील से मचा बवाल, बरेली के युवक ने कही ये बात, मुकदमा दर्ज

बताया जा रहा है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी, जिसमें उसने ईरान-इस्राइल युद्ध को लेकर विवादित टिप्पणी की। रील सामने आने के बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पुलिस से शिकायत की। इज्जतनगर थाने के एसआई मोहित कुमार की ओर से इस मामले में धौरेरा माफी निवासी सलीम अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।