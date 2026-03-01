छत पर चारपाई पर मिला युवक का शव… पत्नी बोली- सीने में उठा था दर्द, मां ने लगाया हत्या का आरोप

मोहल्ला प्रकाशनगर निवासी नन्हेलाल ने बताया कि उनका 36 वर्षीय बेटा वीरपाल रविवार रात अपनी पत्नी प्रभा के साथ घर की छत पर सोने चला गया था। जबकि नन्हेलाल और उनकी पत्नी कमला देवी घर के बाहर सो रहे थे। सोमवार भोर में प्रभा ने परिजनों को बताया कि वीरपाल के सीने में तेज दर्द हो रहा है। जब परिजन छत पर पहुंचे तो वीरपाल चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। यह देखकर परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।