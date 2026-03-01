बाल्टी में डूबकर 15 महीने के मासूम की मौत… इफ्तार के वक्त खेलते-खेलते बाथरूम पहुंचा, गांव में तलाश के बाद मिला शव

गांव ठिरिया कल्यानपुर निवासी इंतजार अहमद ने बताया कि रविवार को परिवार के सभी लोगों ने रोजा रखा था। शाम के समय घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी और सभी लोग इफ्तार में व्यस्त थे। इसी दौरान उनका 15 महीने का बेटा याशर घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते-खेलते वह बाथरूम तक पहुंच गया, जहां एक बाल्टी में पानी भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि मासूम बाल्टी के पास पानी से खेलने लगा और अचानक औंधे मुंह बाल्टी में गिर गया। बाल्टी में भरे पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर काफी देर तक बच्चा नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसे गांव में तलाशना शुरू कर दिया।