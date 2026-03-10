विकास और राजस्व में बरेली की बड़ी छलांग… सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान

फरवरी 2026 की रैंकिंग के अनुसार विकास कार्यक्रमों में बरेली ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं राजस्व कार्यक्रमों में जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया। विकास और राजस्व दोनों कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में भी बरेली प्रदेश में नंबर-1 पर पहुंच गया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पिछले महीने यानी जनवरी 2026 की रैंकिंग में बरेली चौथे स्थान पर था। लगातार सुधार और सख्त मॉनिटरिंग के चलते जिले ने तीन पायदान की छलांग लगाते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।