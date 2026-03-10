सीएम ग्रिड में लापरवाही: शर्मा कंस्ट्रेक्शन पर 10 लाख का जुर्माना, अब होगी ब्लैकलिस्ट

बरेली। सीएम ग्रिड योजना में लापरवाही बरतने वाली एजेंसी पर आखिरकार नगर निगम का डंडा चल गया। गाजियाबाद की शर्मा कंस्ट्रेक्शन एजेंसी पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। साथ ही निगम प्रशासन ने एजेंसी को तीन दिन के भीतर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

चार नोटिस के बाद भी नहीं जागी एजेंसी

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक सीएम ग्रिड योजना के तहत कई सड़कों और इलाकों में निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एजेंसी को दी गई थी। लेकिन लंबे समय से काम में देरी, गुणवत्ता में कमी और अधूरे कार्य की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने बताया कि निगम की ओर से एजेंसी को अब तक चार बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन हर बार एजेंसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। लगातार अनदेखी और काम में मनमानी के बाद निगम ने सख्त कदम उठाते हुए आर्थिक दंड लगाया है।