10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

शादी के तीन माह बाद दुल्हन की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, पति पर दहेज हत्या का आरोप

हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव सुंडियावा में सोमवार रात एक नवविवाहिता का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 10, 2026

बरेली। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव सुंडियावा में सोमवार रात एक नवविवाहिता का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की गहन जांच कराई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने दामाद समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

तीन माह पहले ही हुई थी शादी

हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव सिथरा निवासी तेजपाल ने बताया कि उन्होंने अपनी 18 वर्षीय पुत्री पूजा की शादी एक दिसंबर 2025 को गांव सुंडियावा निवासी भगवतसरन के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करने लगे थे। प्रताड़ना से परेशान होकर पूजा कुछ समय पहले मायके आ गई थी।

सोमवार को पति ले गया था ससुराल

परिजनों के मुताबिक सोमवार को पूजा का पति उसे मनाकर अपने साथ ससुराल ले गया था। देर रात परिवार को सूचना मिली कि पूजा की मौत हो गई है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उसका शव कमरे में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला।

पिता का आरोप: मारपीट के बाद हत्या

मृतका के पिता तेजपाल का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने मिलकर पहले पूजा के साथ मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया, ताकि घटना को आत्महत्या दिखाया जा सके। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर दामाद समेत छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रवीन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / शादी के तीन माह बाद दुल्हन की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, पति पर दहेज हत्या का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम ग्रिड में लापरवाही: शर्मा कंस्ट्रेक्शन पर 10 लाख का जुर्माना, अब होगी ब्लैकलिस्ट

बरेली

हैसियत प्रमाण पत्र की रिपोर्ट के नाम पर खेल… 10 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार

बरेली

छत पर चारपाई पर मिला युवक का शव… पत्नी बोली- सीने में उठा था दर्द, मां ने लगाया हत्या का आरोप

बरेली

बाल्टी में डूबकर 15 महीने के मासूम की मौत… इफ्तार के वक्त खेलते-खेलते बाथरूम पहुंचा, गांव में तलाश के बाद मिला शव

बरेली

बरेली से जयपुर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी… रेलवे की बड़ी तैयारी, जल्द बदल सकती है इस ट्रेन की किस्मत

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.