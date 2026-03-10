शादी के तीन माह बाद दुल्हन की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, पति पर दहेज हत्या का आरोप

सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रवीन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।