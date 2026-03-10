बेटी की डोली उठने से पहले ही थम गईं मां की सांसें… घर के अंदर शव, बाहर आंसू रोककर निभाई गईं शादी की रस्में

अचानक हुए इस हादसे के बाद कुछ देर तक घर में अफरा-तफरी का माहौल रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में क्या किया जाए। एक तरफ बेटी की शादी की रस्में थीं और दूसरी तरफ मां का पार्थिव शरीर घर में पड़ा था।परिजनों और रिश्तेदारों ने आपस में सलाह करके फैसला किया कि बरात इतनी दूर से आई है, इसलिए पहले बेटी की शादी की रस्में पूरी की जाएं। इसके बाद रजनी का शव घर के अंदर ही रखा गया और बाहर शादी की रस्में शुरू कर दी गईं। परिवार के लोगों ने भारी मन से कन्यादान और अन्य रस्में पूरी कराईं। बरात की विदाई के बाद ही अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया।