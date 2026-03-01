सऊदी पुलिस ने बरेली मसलक के उलेमा समेत कई को हिरासत में लिया… वजह जानकर हैरान रह गए लोग

जानकारी के मुताबिक सोमवार को बरेली मसलक से जुड़े कुछ उलेमा और उनके साथ गए जायरीन उमरा के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां उन्होंने इफ्तार के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी किए जाने और अचानक भीड़ बढ़ने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही सऊदी पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों में बरेली मसलक के एक बड़े आलिम भी शामिल बताए जा रहे हैं। उनके साथ बरेली, रामपुर, मुरादाबाद के अलावा मुंबई और महाराष्ट्र समेत देश के अन्य हिस्सों से भी कई लोग उमरा के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। पुलिस ने सभी को एहतियातन हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की।