रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 11 लाख की ठगी, दिल्ली में कराया मेडिकल, फिर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर फरार हुए ठग

फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव औंध निवासी सचिन सिंह ने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि करीब तीन वर्ष पहले वह अपने भाई से मिलने शाहजहांपुर गया था। वहां किराये के कमरे पर उसकी मुलाकात गुजरात निवासी शिवशंकर मिश्र और उसकी पत्नी रेखा से हुई। आरोप है कि दोनों ने रेलवे में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया और इसके बदले कई किस्तों में 11 लाख रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करा लिए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उसे दिल्ली लेकर गए, जहां मेडिकल परीक्षण की औपचारिकता पूरी कराई गई। इसके बाद उसे रेलवे का फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया गया, जिससे उसे भरोसा हो गया कि उसकी नौकरी लग गई है।