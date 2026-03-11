कोहरे में रोडवेज बस और कार की भीषण भिड़ंत, तीन युवकों की मौके पर मौत, दो घायल

हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय इलाके में घना कोहरा था, जिसके कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।