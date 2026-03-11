बरेली की खुशबू का दुनिया में जलवा, अरोमेटिक एंड एलाइड को मिला ‘सर्वश्रेष्ठ निर्यातक’ अवॉर्ड, योगी सरकार ने किया सम्मान

अरोमेटिक एंड एलाइड कंपनी पिछले करीब 50 वर्षों से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादों की खेती, उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी देशभर के 40 हजार से अधिक किसानों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

इसी पहल ने भारतीय सुगंध और प्राकृतिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान दिलाई है।

कंपनी के एमडी गौरव मित्तल का कहना है कि यह सम्मान सिर्फ कंपनी का नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों का है जो अपनी मेहनत से भारत की असली खुशबू दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।