सऊदी में ‘काजी-ए-हिंदुस्तान की हिरासत’ की खबर निकली अफवाह, रियाद के रेस्टोरेंट में भीड़ जुटने पर हुई थी पूछताछ

सलमान मियां के अनुसार ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया और अन्य उलेमा की रियाद से मदीना शरीफ के लिए फ्लाइट निर्धारित है। तय कार्यक्रम के अनुसार उमरा की यात्रा पूरी करने के बाद सभी उलेमा 15 मार्च को भारत लौटेंगे। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद देशभर में अकीदतमंदों के बीच चिंता फैल गई थी। कई लोग फोन कर उलेमा की खैरियत पूछते रहे। बाद में दरगाह से बयान जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। धार्मिक संगठनों ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों पर विश्वास न करें और अफवाह फैलाने से बचें।