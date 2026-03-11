एंबुलेंस में हुआ चमत्कार… सड़क पर गड्ढे के झटके से लौट आई ‘ब्रेन डेड’ महिला की सांसें, आठ दिन बाद स्वस्थ होकर घर लौटी

पीलीभीत शहर निवासी विनीता शुक्ला जिला न्यायालय में लिपिक पद पर कार्यरत हैं। उनके पति कुलदीप शुक्ला के अनुसार 22 फरवरी को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन उन्हें इलाज के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। परिवार का आरोप है कि 24 फरवरी को डॉक्टरों ने विनीता को ब्रेन डेड घोषित कर दिया और वेंटिलेटर से हटा दिया। इसके बाद परिजन उन्हें एंबुलेंस से पीलीभीत घर ले जाने लगे।