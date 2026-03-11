Mau News: प्रेमिका से मिलने की जिद पर हाईवोल्टेज टावर पर चढ़ा युवक, मनाने के लिए पहुंचने पर उतरा नीचे

परिजनों के विरोध से आहत युवक मंगवार को गांव के पास स्थित एक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया और ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी शादी प्रेमिका से नहीं कराई जाएगी, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।