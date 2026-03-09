9 मार्च 2026,

सोमवार

मऊ

Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, मौसम लेगा करवट, चलेगी धूल भरी आंधी और होगी बूंदा बांदी

Weather News: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने जा रहा है। इस सिस्टम का असर उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि

मऊ

image

Abhishek Singh

Mar 09, 2026

Weather News: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने जा रहा है। इस सिस्टम का असर उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ और आसपास के जिलों में 9 और 10 मार्च को मौसम में बदलाव आएगा।


मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दोनों दिनों में धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ मैदानी क्षेत्र में पहुंच रहा


विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमालयी क्षेत्र में बादल बनते हैं, जिसका प्रभाव धीरे-धीरे मैदानी इलाकों तक पहुंच जाता है। इसी कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। 9 और 10 मार्च को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका हो सकती है। वहीं आम लोगों को भी धूल भरी आंधी के दौरान बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर दो दिन तक अधिक दिखाई देगा। इसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल आने वाले दो दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बदलते मौसम का अनुभव होने की संभावना है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, मौसम लेगा करवट, चलेगी धूल भरी आंधी और होगी बूंदा बांदी

