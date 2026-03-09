Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, मौसम लेगा करवट, चलेगी धूल भरी आंधी और होगी बूंदा बांदी



विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमालयी क्षेत्र में बादल बनते हैं, जिसका प्रभाव धीरे-धीरे मैदानी इलाकों तक पहुंच जाता है। इसी कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। 9 और 10 मार्च को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका हो सकती है। वहीं आम लोगों को भी धूल भरी आंधी के दौरान बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर दो दिन तक अधिक दिखाई देगा। इसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल आने वाले दो दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बदलते मौसम का अनुभव होने की संभावना है।