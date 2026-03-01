7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: “खेत खाए गदहा, मारल जाए जुलाहा” मंत्री और सांसद के बीच मची जुबानी जंग के बीच वायरल हुई नगर चेयरमैन की पोस्ट, लोगों ने लिये मजे पूछा गदहा है कौन

Mau Politics News: मंत्री–सांसद की जुबानी जंग के बीच नगर चेयरमैन की पोस्ट वायरल, लोगों ने पूछ लिया—‘गदहा कौन ’ मऊ की राजनीति इन दिनों तीखी बयानबाजी के कारण चर्चा में है। कैबिनेट मंत्री और घोसी के सपा सांसद Rajeev Rai के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच नगर चेयरमैन Arshad Jamal की एक सोशल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Mar 07, 2026

Mau Politics News: मंत्री–सांसद की जुबानी जंग के बीच नगर चेयरमैन की पोस्ट वायरल, लोगों ने पूछ लिया—‘गदहा कौन ’ मऊ की राजनीति इन दिनों तीखी बयानबाजी के कारण चर्चा में है। कैबिनेट मंत्री और घोसी के सपा सांसद Rajeev Rai के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच नगर चेयरमैन Arshad Jamal की एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। पोस्ट में लिखी कहावत—“खेत खाए गदहा, मारल जाए जुलाहा”—को लेकर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस कहावत में ‘गदहा’ कौन है।

सांसद के काम को लेकर टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद


दरअसल विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब भाजपा नेता भरत लाल राही ने एक कार्यक्रम के दौरान सांसद राजीव राय के पिता पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि “मऊ उनके बाप का नहीं है।” उस समय मंच पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा भी मौजूद थे और कथित तौर पर मुस्कुराते हुए ताली बजाते दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गरमा गया।


इसके बाद नगर चेयरमैन अरशद जमाल ने भी टिप्पणी करते हुए सांसद के विकास कार्यों पर सवाल उठाए और कहा कि उनके घर के सामने की सड़क मंत्री जी ने बनवाई है। उन्होंने सांसद से उनके कामों का हिसाब भी मांगा था।


इन सभी बयानों का जवाब देते हुए सांसद राजीव राय ने एक कार्यक्रम में मंत्री और चेयरमैन दोनों पर तीखा हमला बोला और अपने कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। सांसद के बयान के बाद सियासी माहौल और गरमा गया।

मऊ नगर चेयरमैन के पोस्ट ने नया चर्चा शुरू


इसी बीच नगर चेयरमैन की सोशल मीडिया पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी। चेयरमैन अब यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंत्री और सांसद की इस लड़ाई के बीच वे ही पिस रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर लोग मजाकिया अंदाज में तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ लोग मजे ले रहे कि खेत आखिर खा कौन रहा?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 10:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: “खेत खाए गदहा, मारल जाए जुलाहा” मंत्री और सांसद के बीच मची जुबानी जंग के बीच वायरल हुई नगर चेयरमैन की पोस्ट, लोगों ने लिये मजे पूछा गदहा है कौन

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: तिलक के दिन पिता की हुई मौत तो होने वाले ससुर ने उठाई बहू की जिम्मेदारी, करेंगे कन्यादान

Mau news
मऊ

Mau News: महिला कर्मचारी ने ब्रांच पोस्ट मास्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, मचा हड़कंप

मऊ

Mau News: होली के दिन युवती से छेड़ छाड़ का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार

मऊ

Mau News: फूफा के साथ आशिकी का चढ़ा बुखार तो पति को करवाया मृत घोषित, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मऊ

Mau News: नशे की हालत में कोतवाल अनिल सिंह से अभद्रता करने वाला सिपाही निलंबित

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.