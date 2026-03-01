Mau News: “खेत खाए गदहा, मारल जाए जुलाहा” मंत्री और सांसद के बीच मची जुबानी जंग के बीच वायरल हुई नगर चेयरमैन की पोस्ट, लोगों ने लिये मजे पूछा गदहा है कौन

Mau Politics News: मंत्री–सांसद की जुबानी जंग के बीच नगर चेयरमैन की पोस्ट वायरल, लोगों ने पूछ लिया—‘गदहा कौन ’ मऊ की राजनीति इन दिनों तीखी बयानबाजी के कारण चर्चा में है। कैबिनेट मंत्री और घोसी के सपा सांसद Rajeev Rai के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच नगर चेयरमैन Arshad Jamal की एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। पोस्ट में लिखी कहावत—“खेत खाए गदहा, मारल जाए जुलाहा”—को लेकर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस कहावत में ‘गदहा’ कौन है।