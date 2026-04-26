Mau News: मधुबन एसडीएम ने चार लेखपालों को किया सस्पेंड, मचा हड़कंप



प्रशासन द्वारा की गई जांच में कार्यों के निष्पादन में ढिलाई सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। निलंबन के पश्चात चारों लेखपालों को राजस्व निरीक्षक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े मामलों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने की सख्त हिदायत दी है।