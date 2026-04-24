Mau News: सरकारी धन के गबन में चर्चित ग्राम विकास अधिकारी अनुपमा सिंह निलंबित



जांच में यह भी सामने आया कि नाली और खड़ंजा निर्माण के बिना ही लाखों रुपये खर्च दिखाए गए। इंटरलॉकिंग कार्यों में भी कागजी हेरफेर कर अतिरिक्त भुगतान का मामला प्रकाश में आया। कई मदों में धनराशि का लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।