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Mau News: भीषण गर्मी से जन जीवन बेहाल, स्कूल वापसी में बेहाल हो रहे नौनिहाल

तापमान लगातार बढ़ते हुए 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

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मऊ

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Abhishek Singh

Apr 22, 2026

Weather News: मऊ जनपद में इन दिनों भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान लगातार बढ़ते हुए 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

स्कूली बच्चों के बाहर रहना मुश्किल


गर्मी का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। स्कूल से लौट रहे मासूम बच्चे तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण काफी परेशान नजर आते हैं। कई बच्चे पसीने से तर-बतर होकर घर पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ को चक्कर और कमजोरी की शिकायत भी हो रही है। अभिभावकों में भी इसको लेकर चिंता बढ़ गई है।


भीषण गर्मी के चलते बाजारों में भी रौनक कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि दोपहर के समय ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं, सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों और रिक्शा चालकों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पशु-पक्षियों की स्थिति भी चिंताजनक है। पानी की कमी और तेज धूप के कारण वे इधर-उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर लोग उनके लिए पानी की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं, जो एक सराहनीय पहल है।
चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने, अधिक से अधिक पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। प्रशासन की ओर से भी लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

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Published on:

22 Apr 2026 05:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: भीषण गर्मी से जन जीवन बेहाल, स्कूल वापसी में बेहाल हो रहे नौनिहाल

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