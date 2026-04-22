Mau News: भीषण गर्मी से जन जीवन बेहाल, स्कूल वापसी में बेहाल हो रहे नौनिहाल



भीषण गर्मी के चलते बाजारों में भी रौनक कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि दोपहर के समय ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं, सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों और रिक्शा चालकों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पशु-पक्षियों की स्थिति भी चिंताजनक है। पानी की कमी और तेज धूप के कारण वे इधर-उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर लोग उनके लिए पानी की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं, जो एक सराहनीय पहल है।

चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने, अधिक से अधिक पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। प्रशासन की ओर से भी लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।