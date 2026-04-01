Mau News: गाजियाबाद से आई महिला ने होटल में लगाई फांसी, साथ था 4 साल का बेटा भी, प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार



प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भावना शर्मा अपने प्रेमी शक्ति सिंह, निवासी पानीपत (हरियाणा), के साथ पिछले तीन दिनों से होटल में ठहरी हुई थीं। बताया जा रहा है कि घटना के समय शक्ति सिंह किसी काम से वाराणसी गए हुए थे। इसी दौरान भावना ने उन्हें फोन कर वापस मऊ आने को कहा और आत्महत्या की धमकी दी।

सूचना मिलते ही शक्ति सिंह तत्काल मऊ लौटे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। होटल के कमरे में भावना का शव फंदे से लटका मिला। घटना के समय उनके साथ उनका चार वर्षीय बेटा भी मौजूद था, जो सुरक्षित है।