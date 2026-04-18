Mau News: ग्राम प्रधान और सचिव से 2 लाख 90 हजार की रिकवरी का आदेश, निर्माण कार्यों में हुई थी धांधली



लोकपाल विनीता पांडेय ने मौके पर जांच की। जांच में करीब 2 लाख 9 हजार 323 रुपये के गबन की पुष्टि हुई। यह भी सामने आया कि मनरेगा के नियमों के खिलाफ मशीन से काम कराया गया, जबकि इस योजना में मशीन का इस्तेमाल पूरी तरह मना है। जांच में यह भी पाया गया कि गाटा संख्या 247 में यह काम हुआ और मिट्टी को ट्रैक्टर से निकालकर कुछ लोगों को भराई के लिए बेच दिया गया। फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसे भी निकाले गए।