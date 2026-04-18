Mau News: विद्यालय के खाते से धन निकालने पर बैंक के तीन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, मचा हड़कंप



जानकारी के अनुसार, सरायलखसी थाना क्षेत्र के हांसपुर गांव निवासी अजीत कुमार सिंह, जो विद्यालय के प्रबंधक हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय अमित कुमार सिंह द्वारा विद्यालय के वित्तीय अधिकार सेमरी जमालपुर निवासी सादिक अली को सौंपे गए थे। इसी दौरान बैंक के तत्कालीन कैशियर आशुतोष राय, प्रबंधक मृदुला मिश्रा और उप प्रबंधक सुशीला मिश्रा ने कथित रूप से सादिक अली को डराकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए।

शिकायत के अनुसार, इसके बाद 5 जनवरी 2022 को 20 लाख रुपये और 5 फरवरी 2022 को 16.3 लाख रुपये, कुल मिलाकर 36.3 लाख रुपये विद्यालय के खाते से निकाल लिए गए। इस गड़बड़ी की जानकारी तब हुई जब प्रबंधक ने खाते की जांच की।