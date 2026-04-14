Mau News: टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने निकाला कैंडल मार्च,बोले सरकार कर रही शिक्षकों का अपमान

मऊ। जनपद में रविवार को शिक्षकों और कर्मचारियों ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासभा के नेतृत्व में सोनीधापा मैदान से रोडवेज स्थित अलगू राय शास्त्री की प्रतिमा तक प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला गया।

प्रदर्शन में अटेवा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षामित्र संघ, अनुदेश संघ, वीबीटी संघ, पंचायती राज ग्रामीण कर्मचारी संघ तथा माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में टीईटी को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया।