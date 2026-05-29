मऊ: नाली विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, गांव में फैली सनसन

Murder News: मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलमन गांव में देर रात एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में प्रस्तावित आगमन से महज 12 घंटे पहले हुई इस वारदात ने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में नाकेबंदी कर दी गई है।