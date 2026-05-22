विधायक अब्बास अंसारी ने राजनीति में आने की कहानी की साझा! ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से चुनाव लड़ने पर क्या कहा?

MLA Abbas Ansari Latest News: सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा में चल रही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की बहस अब उत्तर प्रदेश की सियासत तक पहुंच गई है। मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने अब्बास अंसारी ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे अब्बास अंसारी ने अपने संबोधन के दौरान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल मचा दी।