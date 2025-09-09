लाखों नहीं करोड़ों में ‘खेलते’ हैं फिर से विधायक बने अब्बास अंसारी; सोना गाड़ी प्लॉट के साथ कुल कितनी संपत्ति?

ऐसे में उनके पास कुल चल संपत्ति 90 लाख 89 हजार 478 रुपये की है। साथ ही उनकी पत्नी के पास कुल चल संपत्ति 21 लाख 66 हजार रुपये की है। इसी के तहत उन्होंने 1 करोड़ 12 लाख 55 हजार 478 रुपये की कुल संपत्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दायर शपथ पत्र के दौरान बताई थी। इसके अलावा उनके पास मऊ में 2, गाजीपुर में 2 और लखनऊ में एक प्लॉट और मकान भी है। 2022 में इनकी कुल कीमत 8 करोड़ 5 लाख 88 हजार रुपये दिखाई गई थी।