मऊ

लाखों नहीं करोड़ों में ‘खेलते’ हैं फिर से विधायक बने अब्बास अंसारी; सोना गाड़ी प्लॉट के साथ कुल कितनी संपत्ति?

Mau MLA Abbas Ansari net worth: डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की कुल संपत्ति कितनी है? उनके पास प्लॉट, कार समेत सोने के गहने भी हैं।

मऊ

Harshul Mehra

Sep 09, 2025

Mau MLA Abbas Ansari net worth
कितनी संपत्ति के मालिक हैं डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Mau MLA Abbas Ansari net worth: डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। इस साल 31 मई को मऊ एमपी-एमएलए कोर्ट (Mau MP-MLA Court) के एक फैसले के तहत अब्बास की सदस्यता छिन गई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की ओर से मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। साथ ही चुनाव आयोग से दोबारा इस सीट पर चुनाव कराए जाने को कहा गया था।

अब्बास अंसारी कितनी संपत्ति के मालिक हैं?

मऊ एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 20 अगस्त को निचली अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद रोक लगा दी। उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद अब एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कितनी संपत्ति के मालिक है?

अब्बास अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दायर शपथ पत्र की माने तो 9 करोड़ 18 लाख 43 हजार 478 रुपये की घोषित संपत्ति के मालिक अब्बास हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गुड़गांव स्थित जीडी गोयंका वर्ल्ड स्कूल सुहाना से की है। कई मामले उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।

लग्जरी कार और गहनों के मालिक हैं अब्बास अंसारी

यूपी चुनाव 2022 के हलफनामे के मुताबिक मऊ से MLA अब्बास अंसारी ने अपने पास उस समय हाथ में 1,75,000 रुपये नकद बताए थे। इसके अलावा अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी के पास 75 हजार रुपये नकद थे। 28 लाख 89 हजार 240 रुपये की उनके पास गाड़ी है। 12,50,000 रुपये के सोने और हीरे के गहने अब्बास अंसारी के पास हैं। अब्बास की पत्नी निकहत के पास 19 लाख 70 हजार रुपये के 200 ग्राम सोने के गहने हैं।

अब्बास अंसारी की पत्नी की कितनी है संपत्ति

ऐसे में उनके पास कुल चल संपत्ति 90 लाख 89 हजार 478 रुपये की है। साथ ही उनकी पत्नी के पास कुल चल संपत्ति 21 लाख 66 हजार रुपये की है। इसी के तहत उन्होंने 1 करोड़ 12 लाख 55 हजार 478 रुपये की कुल संपत्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दायर शपथ पत्र के दौरान बताई थी। इसके अलावा उनके पास मऊ में 2, गाजीपुर में 2 और लखनऊ में एक प्लॉट और मकान भी है। 2022 में इनकी कुल कीमत 8 करोड़ 5 लाख 88 हजार रुपये दिखाई गई थी।

Updated on:

09 Sept 2025 01:22 pm

Published on:

09 Sept 2025 01:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / लाखों नहीं करोड़ों में ‘खेलते’ हैं फिर से विधायक बने अब्बास अंसारी; सोना गाड़ी प्लॉट के साथ कुल कितनी संपत्ति?

