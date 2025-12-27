Mau breaking: माफ़िया रमेश सिंह काका ने बेटे पर झोंका फायर, बेटे ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा



सरायलखंसी थाने के प्रभारी संजय सिंह ने पुष्टि की कि बेटे की शिकायत पर रमेश सिंह उर्फ काका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, पिता-पुत्र दोनों पर जिले के अलग-अलग थानों में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिकॉर्ड में इनके खिलाफ बड़ी संख्या में संगीन धाराओं में मुकदमे पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।