मऊ

Mau breaking: माफ़िया रमेश सिंह काका ने बेटे पर झोंका फायर, बेटे ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

कुख्यात अपराधी रमेश सिंह उर्फ काका पर अपने ही बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगा। घटना में बेटा सुरक्षित बच गया, जबकि मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 27, 2025

Mau Crime: मऊ जिले में एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब कुख्यात अपराधी रमेश सिंह उर्फ काका पर अपने ही बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगा। घटना में बेटा सुरक्षित बच गया, जबकि मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।


जानकारी के मुताबिक, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव के रहने वाले रमेश सिंह काका का शुक्रवार शाम अपने इकलौते बेटे सुधीर सिंह से घरेलू विवाद को लेकर तीखी बहस हुई। आरोप है कि गुस्से में काका ने पिस्टल निकालकर सुधीर पर कई राउंड फायर किए। हालांकि, निशाना चूकने के कारण गोली किसी को नहीं लगी और सुधीर बाल-बाल बच गए।

बेटे ने ही दर्ज कराया माफिया पर FIR


बेटे द्वारा दी गई लिखित शिकायत में बताया गया कि फायरिंग के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह हथियार को काका से अलग किया। इसके बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। आरोप है कि काका ने बेटे के साथ मारपीट की, अपशब्द कहे और जान से खत्म कर देने की धमकी भी दी। मारपीट में सुधीर को चोटें आईं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।


सरायलखंसी थाने के प्रभारी संजय सिंह ने पुष्टि की कि बेटे की शिकायत पर रमेश सिंह उर्फ काका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, पिता-पुत्र दोनों पर जिले के अलग-अलग थानों में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिकॉर्ड में इनके खिलाफ बड़ी संख्या में संगीन धाराओं में मुकदमे पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Published on:

27 Dec 2025 07:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau breaking: माफ़िया रमेश सिंह काका ने बेटे पर झोंका फायर, बेटे ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

