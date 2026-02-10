10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

मऊ में चाइनीज मांझे पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक लाख का प्रतिबंधित मांझा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त प्रतिबंध और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मऊ जिले में जानलेवा चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बांस की मस्जिद क्षेत्र से एक दुकानदार को करीब एक लाख रुपये [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 10, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त प्रतिबंध और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मऊ जिले में जानलेवा चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बांस की मस्जिद क्षेत्र से एक दुकानदार को करीब एक लाख रुपये के प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से जनपद में चोरी-छिपे चाइनीज मांझा बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।

मऊ जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत बांस की मस्जिद के पास छापेमारी कर एक दुकानदार को चाइनीज मांझा बेचते हुए गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में चाइनीज मांझा, रील और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये आंकी जा रही है।

चौक बाज़ार में पुलिस ने की छापेमारी

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि चाइनीज मांझे पर शासन द्वारा पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद शहर के बॉस मस्जिद क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा इसकी अवैध बिक्री की जा रही थी। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये है, आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

गम्भीर घटनाओं के बाद प्रशासन सक्रिय

गौरतलब है कि मऊ जिले में चाइनीज मांझे के कारण पहले भी कई गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पूर्व ओवरब्रिज पर बाइक सवार एक व्यक्ति की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से नाक कट गई थी। वहीं कॉलेज से लौट रहे एक छात्र और छात्रा भी इस जानलेवा मांझे की चपेट में आ गए थे, जिनकी जान बड़ी मुश्किल से बच सकी थी।

पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री या उपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 12:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में चाइनीज मांझे पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक लाख का प्रतिबंधित मांझा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग दम्पति को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत

मऊ

Mau Crime: बधाई गाने पहुंची किन्नर पर जानलेवा हमला, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी से मुलाकात

मऊ

Mau News: CTET परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार, दूसरे की जगह दे रहा था पेपर

मऊ

Mau News: शीघ्र ही मऊ से आजमगढ़, बलिया और वाराणसी के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

मऊ

Mau News: मऊ के लाल प्रणव सिंह ने किया कमाल, JRF में देश में तीसरी रैंक हासिल कर बढ़ाया जनपद का मान

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.