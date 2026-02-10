मऊ में चाइनीज मांझे पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक लाख का प्रतिबंधित मांझा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त प्रतिबंध और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मऊ जिले में जानलेवा चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बांस की मस्जिद क्षेत्र से एक दुकानदार को करीब एक लाख रुपये के प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से जनपद में चोरी-छिपे चाइनीज मांझा बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।