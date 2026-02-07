Mau News: मऊ के लाल प्रणव सिंह ने किया कमाल, JRF में देश में तीसरी रैंक हासिल कर बढ़ाया जनपद का मान



प्रणव सिंह मूल रूप से मऊ जनपद के रतनपुरा क्षेत्र के निवासी हैं। वे श्री राकेश सिंह के पुत्र तथा माधव सिंह के पौत्र हैं। परिवारजनों के अनुसार, प्रणव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं और पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीर रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रसड़ा, बलिया से हुई, जहां से उन्होंने मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उच्च शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहे।