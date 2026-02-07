Mau News: मऊ के लाल प्रणव सिंह ने किया कमाल, JRF में देश में तीसरी रैंक हासिल कर बढ़ाया जनपद का मान

मऊ जनपद के रतनपुरा क्षेत्र के निवासी प्रणव सिंह ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जनपद का नाम रोशन किया है। प्रणव सिंह ने डिफेंस स्टडीज विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) क्वालीफाई करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) में पूरे देश में तीसरी रैंक प्राप्त की है। इस सफलता के बाद उनके परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
प्रणव सिंह मूल रूप से मऊ जनपद के रतनपुरा क्षेत्र के निवासी हैं। वे श्री राकेश सिंह के पुत्र तथा माधव सिंह के पौत्र हैं। परिवारजनों के अनुसार, प्रणव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं और पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीर रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रसड़ा, बलिया से हुई, जहां से उन्होंने मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उच्च शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहे।
प्रणव सिंह के दादा रतनपुरा क्षेत्र के चर्चित चिकित्सक रहे हैं, जिनकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। परिवार का कहना है कि शिक्षा और सेवा की भावना उन्हें विरासत में मिली है। प्रणव की इस सफलता को लेकर घर पर जश्न का माहौल है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोग बधाइयां देने पहुंच रहे हैं।
क्षेत्र के शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रणव सिंह की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया है। उनका कहना है कि प्रणव की मेहनत यह संदेश देती है कि लगन, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
प्रणव सिंह की यह सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे मऊ जनपद के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।
