Mau News: 18 फरवरी से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी बच्चे को तीन बार कक्ष से बाहर भेजने वालों से लिया जाएगा लिखित स्पष्टीकरण



परीक्षा संचालन के लिए 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 127 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा 127 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जनपद में इस वर्ष कुल 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 77,462 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के 37,506 तथा इंटरमीडिएट के 39,956 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर पांच केंद्रों को संवेदनशील तथा तीन केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।