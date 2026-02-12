12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: 18 फरवरी से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी बच्चे को तीन बार कक्ष से बाहर भेजने वालों से लिया जाएगा लिखित स्पष्टीकरण

UP Board Exam: उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के निर्देश पर जनपद को चार जोन में विभाजित किया गया है, ताकि परीक्षा व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की जा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 12, 2026

bijnor up board exam 119 centers 2026

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर में अलर्ट

UP Board Exam: उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के निर्देश पर जनपद को चार जोन में विभाजित किया गया है, ताकि परीक्षा व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की जा सके।


परीक्षा संचालन के लिए 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 127 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा 127 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
जनपद में इस वर्ष कुल 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 77,462 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के 37,506 तथा इंटरमीडिएट के 39,956 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर पांच केंद्रों को संवेदनशील तथा तीन केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।


परीक्षा कक्षों में न्यूनतम दो कक्ष निरीक्षक की तैनाती अनिवार्य की गई है, जिनमें एक बाहरी विद्यालय से होना जरूरी होगा। इसके अलावा प्रत्येक पांच कक्षों पर एक मोचक की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। यदि कोई छात्र परीक्षा के दौरान तीन बार से अधिक शौचालय या पानी पीने के लिए बाहर जाता है, तो संबंधित कक्ष निरीक्षक से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाएगा।


जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद ने बताया कि नकलविहीन परीक्षा के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को सतर्क कर दिया गया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पर परीक्षा की शुचिता से समझौता नहीं किया जाएगा।
परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। परीक्षा दो पालियों (सुबह 8:30-11:45 और दोपहर 2:00-5:15) में आयोजित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 02:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: 18 फरवरी से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी बच्चे को तीन बार कक्ष से बाहर भेजने वालों से लिया जाएगा लिखित स्पष्टीकरण

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जातीय बयानबाज़ी के बीच मऊ में एक और वीडियो वायरल, पार्सल अधीक्षक मऊ और आरपीएफ जवान के बीच विवाद ने पकड़ा तूल

मऊ

Crime News: एटीएम मशीन में ग्लू लगाकर कार्ड फंसाने वाला अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह गिरफ्तार

मऊ

मंत्री ओपी राजभर के बेटे के पहुंचते ही हो गई मारपीट, ग्रामप्रधान घायल, FIR दर्ज

मऊ

मऊ में चाइनीज मांझे पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक लाख का प्रतिबंधित मांझा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार

मऊ

Mau Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग दम्पति को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.