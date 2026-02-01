Mau News: “राजेश सिंह नाम हवे, अंखियां निकाल लेब” कहने वाला पार्सल बाबू निलंबित, आरपीएफ जवान को धमकाने का वीडियो हुआ था वायरल



वीडियो सामने आते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पार्सल बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ जवान जीआरपी थानाध्यक्ष राजकुमार के पास पहुंचा था। दोनों ने बात कर मुकदमा नहीं लिखवाया। वीडियो वायरल होने के बाद राजेश सिंह को वाराणसी डीआरएफ कार्यालय में जवाब देने के लिए बुलाया गया था,परंतु वो इन बातों का कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाए। इस वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया।