Mau News: शीघ्र ही मऊ से आजमगढ़, बलिया और वाराणसी के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें



परिवहन विभाग के अनुसार, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से किराए में भी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि इनका संचालन खर्च डीजल बसों की तुलना में कम होता है। इससे यात्रियों को किफायती यात्रा का लाभ मिलेगा।

चार्जिंग स्टेशनों का विकास आजमगढ़, बेलथरा, दोहरीघाट और बलिया में किया जा रहा है। प्रमुख बस अड्डों पर फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था होगी, ताकि बसों के संचालन में कोई बाधा न आए। इस योजना को सफल बनाने के लिए बिजली विभाग के साथ भी समन्वय किया जा रहा है।