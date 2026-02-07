Mau News: भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, मची सनसनी



आरोप है कि किशोर हाथ में चाकू और लाठी-डंडा लेकर वहां पहुंचा और रामभवन यादव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू से सीने पर कई वार किए गए, साथ ही लाठी से सिर पर भी प्रहार किया गया। हमले में रामभवन यादव गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। शोर सुनकर झगड़ा शांत कराने पहुंचे उनके बड़े भाई विजयभान यादव पर भी हमला किया गया, जिससे उन्हें भी गंभीर चोटें आईं।