Mau News: बेटा गया विदेश, तो ससुर ने डाली बहू पर डाली गंदी नज़र, बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट



पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी राममिलन राजभर उर्फ मुकधुन का संपर्क पिंकी राजभर से था। मृतक द्वारा पिंकी को लेकर गलत बातें कहे जाने से राममिलन नाराज था। इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।

01 फरवरी की रात आरोपियों ने मृतक को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और नशे की हालत में उसे अमरूद के बगीचे में ले जाकर चाकू से गला और कलाई काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।