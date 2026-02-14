Mau News: महिला सिपाही से छेड़खानी के आरोप में एक सिपाही गिरफ्तार, मचा हड़कंप



जानकारी के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही जितेंद्र कुमार वर्मा पर आरोप है कि वह पुलिस लाइन में कार्यरत एक महिला सिपाही को लगातार परेशान करता था और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करता था। पीड़िता का कहना है कि बीते 24 अगस्त की रात करीब आठ बजे आरोपी सिपाही ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की।

घटना के समय महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने इस संबंध में थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।