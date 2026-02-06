Mau News: महिला मित्र के साथ जा रहे युवक की हुई बीच सड़क पर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल



वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान व तलाश की जा रही है।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि यह प्रकरण रानीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक युवती किसी युवक के साथ कार में जा रही थी। इसकी जानकारी युवती के परिजनों को हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने परिचितों के साथ कार का पीछा किया।