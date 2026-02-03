Mau breaking: पूर्व सांसद अतुल राय के काफिले को मऊ कोतवाल ने रोका, ली सघन तलाशी



पूर्व सांसद अतुल राय ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मऊ प्रशासन ने आज उनकी गाड़ियों की सघन जांच कराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में लागू सीआरपीसी की धारा 144 (बीएनएस-163) को ध्यान में रखते हुए वह केवल चार गाड़ियों के काफिले के साथ ही निकल रहे थे। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई अनुचित और अनावश्यक है।

अतुल राय ने कहा कि घोसी लोकसभा क्षेत्र के उनके साथी और समर्थक उनके परिवार का हिस्सा हैं और वे हमेशा उनके सुख-दुख में शामिल रहते हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अपने क्षेत्रवासियों से मिलने और उनके बीच जाने से उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। यदि प्रशासन को उनकी गाड़ियों से परेशानी है, तो वह गाड़ी छोड़कर पैदल ही चलने को तैयार हैं।