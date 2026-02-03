Weather News: पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ गया मौसम का मिजाज, अगले 2 दिनों तक तेज हवा और बारिश की आशंका

Mau Weather: मऊ जिले में मौसम का मिज़ाज अचानक बदल गया है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे धूप गायब रही और वातावरण में नमी बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है।