3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Weather News: पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ गया मौसम का मिजाज, अगले 2 दिनों तक तेज हवा और बारिश की आशंका

Mau Weather: मऊ जिले में मौसम का मिज़ाज अचानक बदल गया है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे धूप गायब रही और वातावरण में नमी बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 03, 2026

Mau weather

Mau ka mausam, Pc: Patrika

Mau Weather: मऊ जिले में मौसम का मिज़ाज अचानक बदल गया है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे धूप गायब रही और वातावरण में नमी बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है।


मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।


मौसम में आए बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को मऊ का अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। अगले दो दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 05:25 pm

Published on:

03 Feb 2026 05:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather News: पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ गया मौसम का मिजाज, अगले 2 दिनों तक तेज हवा और बारिश की आशंका
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau breaking: पूर्व सांसद अतुल राय के काफिले को मऊ कोतवाल ने रोका, ली सघन तलाशी

मऊ

Mau News: मंगेतर से हुई बात फिर सिपाही ने लगा ली फांसी, मच गया कोहराम

मऊ

Mau News: जनजाति प्रमाणपत्र के लिए गोंड समाज का आंदोलन तेज, 16 लोगों ने शुरू की 24 घंटे की भूख हड़ताल

मऊ

Mau Murder News: धारदार हथियार से युवक की नृशंस हत्या, मची सनसनी

मऊ

Mau News: दोहरीघाट – सहजनवां को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए बनेगा नया रेलवे स्टेशन, टेंडर जारी

ग्वालियर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग पर चार दिनों की अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक ग्वालियर रेलवे स्टेशन सहित देश के सभी रेलवे स्टेशनों से दिल्ली के लिए पार्सल बुक नहीं किए जाएंगे।
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.