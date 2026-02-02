Mau News: दोहरीघाट – सहजनवां को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए बनेगा नया रेलवे स्टेशन, टेंडर जारी



परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण में शेष स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। मऊ जिले में प्रस्तावित न्यू दोहरीघाट रेलवे स्टेशन के लिए बुढ़ावल गांव में भूमि चिह्नित की गई है। इसी तरह पिपरौली स्टेशन सहजनां, खजनी स्टेशन छताई, उनवल स्टेशन बढ़नी, बैदौली बाबू स्टेशन बैदौली बाबू, बांसगांव स्टेशन मंझगांवा, ऊरुवा बाजार स्टेशन गौरखास, बनवारपार स्टेशन बाथखुर्द, गोला बाजार स्टेशन रीमा, भरौली स्टेशन मरचीयार बुजुर्ग तथा बड़हलगंज स्टेशन तिहा मोहम्मदपुर में बनाए जाने का प्रस्ताव है।